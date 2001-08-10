Сахалинцев приглашают на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 6 января стартует второй этап Декады спорта и здоровья — «Новогодний забег», который пройдет в парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. Мероприятие, организованное в рамках государственной программы «Спорт России», объединит как опытных бегунов, так и новичков, решивших начать год с физической активности.

Забег начнется в 10:00 на площадке у кафе «Mama coffee», где также с 9:30 будут выдавать стартовые номера. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, участие в забеге могут принять все желающие жители и гостей города.

Организаторы подготовили для участников праздничную атмосферу с музыкальным сопровождением и поддержкой ведущих. Каждый, кто преодолеет дистанцию, получит часть памятного брелока-пазла. Мероприятие также проходит в поддержку общероссийского движения «За медицину здорового долголетия».