Сахалинцев приглашают на "Новогодний забег"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске 6 января стартует второй этап Декады спорта и здоровья — «Новогодний забег», который пройдет в парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. Мероприятие, организованное в рамках государственной программы «Спорт России», объединит как опытных бегунов, так и новичков, решивших начать год с физической активности.
Забег начнется в 10:00 на площадке у кафе «Mama coffee», где также с 9:30 будут выдавать стартовые номера. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, участие в забеге могут принять все желающие жители и гостей города.
Организаторы подготовили для участников праздничную атмосферу с музыкальным сопровождением и поддержкой ведущих. Каждый, кто преодолеет дистанцию, получит часть памятного брелока-пазла. Мероприятие также проходит в поддержку общероссийского движения «За медицину здорового долголетия».
