Сахалинцев ждут на массовых катаниях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционная Декада спорта и здоровья в Сахалинской области начнется массовым праздником на льду, который даст старт серии новогодних мероприятий. Главной интригой первого дня станет раздача специальных памятных брелоков-паззлов, собрать которые можно, посетив все этапы спортивного марафона.

Праздничный спортивный сезон откроют 5 января в Южно-Сахалинске. Местом проведения первого мероприятия станет ледовая арена стадиона «Космос», расположенного в городском парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. С 11:00 до 13:00 организаторы приглашают всех жителей и гостей островной столицы присоединиться к массовым катаниям на коньках. Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, участие в событии не будут ограничивать ни возраст, ни уровень подготовки катающихся.

Для максимального комфорта участников администрация парка организует бесплатный прокат коньков. Ведущие, аниматоры и диджеи создадут на льду праздничную атмосферу. Каждый участник открытия Декады получит первую часть коллекционного брелока-паззла. Чтобы собрать полный комплект, сахалинцам необходимо будет посетить ключевые мероприятия спортивной программы.

Проведение Декады спорта и здоровья власти региона включили в план мероприятий государственной программы «Спорт России». Акцию также поддерживает общероссийское движение «За медицину здорового долголетия», что подчеркивает ее социальную и оздоровительную значимость.