На Сахалинской ГРЭС-2 впервые завершилась корпоративная спартакиада
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалинской ГРЭС-2 впервые состоялась масштабная корпоративная спартакиада, объединившая активных сотрудников станции. Мероприятие укрепило командный дух и популяризировало здоровый образ жизни среди работников обособленного подразделения ПАО "Сахалинэнерго".
Участники соревновались в восьми разных дисциплинах, демонстрируя физическую подготовку и волю к победе. Программа включила командные виды спорта - футбол, баскетбол, волейбол и мини-волейбол, интеллектуальные состязания по шахматам и шашкам, а также индивидуальные соревнования по настольному теннису и гиревому двоеборью. Напряженная борьба на площадках определила сильнейших: объединенная команда электрического и гидротехнического цехов показала лучший суммарный результат и завоевала золотые награды.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской ГРЭС-2, серебряным призером спартакиады стала команда топливно-транспортного цеха. Бронзовые медали завоевала сборная, которую сформировали сотрудники управления, ТАИ, АСУ ТП и химического цеха. Соревнования прошли в современном спортивном комплексе села Ильинского, построенном в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Этот объект создает отличные условия для занятий футболом, волейболом, боксом, самбо и настольным теннисом не только для энергетиков, но и для всех местных жителей. Проведение спартакиады на такой площадке подчеркивает серьезное внимание, которое руководство и коллектив станции уделяют физической культуре и созданию условий для активного досуга.
