Дети с 2021 года рождения смогут пробежать в Сахалинском лыжном марафоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине стартовала регистрация для юных спортсменов на детские дистанции XXVII Международного лыжного марафона. Участвовать в соревнованиях, которые пройдут в феврале 2026 года, смогут дети, начиная с 2021 года рождения.

Организаторы подготовили для детей три дистанции: 200, 1000 и 5000 метров. Юные лыжники смогут преодолеть трассу без учета времени и получить памятную медаль финишера. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, детские старты традиционно проходят в доброй атмосфере при поддержке родителей, а ребята постарше и воспитанники отделения адаптивной физкультуры преодолевают дистанции самостоятельно.

Соревнования для детей проведут 21 и 22 февраля на территории спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта по улице Венской, 5. Там же участники получат стартовые номера. Параллельно продолжается общая подготовка к марафону, на который уже подали заявки почти 900 спортсменов из 47 регионов России, включая самого возрастного участника 76 лет. Основной старт взрослых дистанций традиционно дадут в поселке Лесное, а финиш организуют на лыжной базе в Южно-Сахалинске. Регистрация для всех желающих продлится до 14 февраля 2026 года.