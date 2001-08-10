Более 350 сахалинских пловцов вступили в гонку за награды региональных соревнований
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В "Волне" в Южно-Сахалинске развернулась масштабная борьба за звание лучших пловцов региона. Свыше 350 спортсменов из семи городов Сахалинской области в течение трех дней будут оспаривать медали в заплывах на разные дистанции.
Торжественную церемонию открытия турнира провели заместитель министра спорта региона Сергей Камелин и прославленный чемпион мира, вице-президент областной федерации водных видов спорта Даниил Пахомов. Они лично обратились к участникам с напутственными словами, пожелав им легкой воды, личных рекордов и яркой спортивной борьбы.
В первый соревновательный день спортсмены уже преодолели несколько сложных дистанций. Программа включила заплывы на 200 метров на спине, 100 и 1500 метров вольным стилем, 100 метров брассом, 200 метров баттерфляем и 100 метров комплексным плаванием. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, этот турнир организаторы проводят в рамках государственной программы "Спорт России".
Среди первых победителей - 14-летний южносахалинец Дмитрий Гаранин. Молодой спортсмен одержал уверенную победу в заплыве на 200 метров на спине. Сам Дмитрий рассказал, что занимается плаванием уже семь лет и смог улучшить свой личный результат на две секунды. "Сначала родители привели меня в секцию просто для того, чтобы я научился плавать, а потом процесс захватил полностью", - поделился подробностями победитель.
Соревнования продлятся до 24 декабря.
