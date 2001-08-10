Более 250 лыжников приняли участие в открытии зимнего сезона на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» прошли открытые соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти тренера Сергея Железняка. В стартах приняли участие более 250 спортсменов из шести муниципалитетов Сахалина и Амурской области, преодолевая дистанции от 500 метров до 5 километров.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта, на трассу вышли лыжники самых разных возрастов — от 7-8 лет и старше. Директор спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов отметил, что для многих юных участников эти состязания стали первыми в жизни. Он также анонсировал старт региональных соревнований с 27 декабря и пригласил всех болельщиков поддержать спортсменов.

В результате напряженной борьбы в своих возрастных категориях победу одержали представители Южно-Сахалинска. В число победителей вошли Игорь Коптяев, Марина Черноусова, Андрей Кирющенков, Виолетта Щербакова, Захар Ершов, Анастасия Бутько, Ратибор Черноусов, Маруся Семиченко, Тимофей Стаценко, Анна Николова, Карина Поважнюк и Алексей Волков.

Участница соревнований Кира Кудряшкина, занявшая второе место среди девочек 2016-2017 года рождения, поделилась своими впечатлениями от гонки. Она отметила хорошую подготовку трассы, хотя в некоторых местах лед мешал отталкиванию, а также благоприятные погодные условия и отличное скольжение лыж. Полные результаты всех забегов организаторы опубликовали на специализированном онлайн-ресурсе.