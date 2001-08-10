"Сахалинская лыжня" прошла в новом вечернем формате
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине возродили традиционные лыжные соревнования, проведя их в новом формате. "Сахалинская лыжня" впервые за долгое время собрала участников на вечерних стартах, создав особую праздничную атмосферу с подсветкой трассы и развлекательной программой.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного министерства спорта, организаторы сделали акцент на инклюзивности и позитивных эмоциях. Медаль получил каждый финишировавший спортсмен, а веселые розыгрыши и общее настроение превратили спортивное испытание в массовый праздник для всей семьи.
На старт вышли лыжники самых разных возрастов и уровня подготовки. Для многих участников эти соревнования стали не столько борьбой за результат, сколько возможностью активно провести пятничный вечер и встретиться с единомышленниками.
Судьи определили победителей и призеров в каждой возрастной категории. Золотые медали завоевали Анна Надольская, Андрей Глебов, Мария Юрченко, Алексей Байталов, Карина Поважнюк, Радомир Черноусов, Денис Семенец, Дарья Зотова, Яков Леманов, Марина Черноусова, Дмитрий Котенев и Александр Зотов.
Серебряными призерами стали Анна Николова, Ярослав Шпаньков, Ника Осипенко, Тимофей Афанасенков, Диана Медведюк, Надежда Шанаурина, Александр Яблочников, Наталья Львова, Андрей Емельянов и Андрей Гуров. Бронзовые награды взяли Анастасия Бутько, Алексей Юрченко, Ярослава Стебнева, Степан Тимофеев, Кира Рыкунова, Татьяна Филипенко, Максим Петров, Нина Казимирова, Вячеслав Аксютенко и Виталий Резников.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
10:56 17 Декабря Сахалинские аграрии успешно испытали новые сорта картофеля
15:15 19 Декабря В Южно-Сахалинске задержали ранее судимого мужчину за кражу игровой консоли
09:48 19 Декабря Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на предновогоднюю ярмарку
14:07 25 Ноября Кинологи и водолазы участвуют в поисках ребенка, пропавшего на Сахалине
11:00 28 Ноября Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
08:50 26 Ноября Пропавший в Томаринском районе ребенок найден живым
09:02 24 Ноября Сахалинские автоинспекторы за выходные задержали 92 нетрезвых и лишенных прав водителя
Выбор редакции
- 16:07 Вчера Музей книги Чехова открыл новогоднюю выставку-квест петербургского художника
- 10:45 Вчера Сахалинские силачи разыграли медали в традиционном мас-рестлинге
- 09:18 18 Декабря Сахалинцев приглашают на новогоднюю сказку "Щелкунчик"
- 16:46 17 Декабря Изучить "Азбуку" от питерского художника Петра Фролова предлагает сахалинцам музей книги Чехова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?