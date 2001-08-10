"Сахалинская лыжня" прошла в новом вечернем формате

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине возродили традиционные лыжные соревнования, проведя их в новом формате. "Сахалинская лыжня" впервые за долгое время собрала участников на вечерних стартах, создав особую праздничную атмосферу с подсветкой трассы и развлекательной программой.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного министерства спорта, организаторы сделали акцент на инклюзивности и позитивных эмоциях. Медаль получил каждый финишировавший спортсмен, а веселые розыгрыши и общее настроение превратили спортивное испытание в массовый праздник для всей семьи.

На старт вышли лыжники самых разных возрастов и уровня подготовки. Для многих участников эти соревнования стали не столько борьбой за результат, сколько возможностью активно провести пятничный вечер и встретиться с единомышленниками.

Судьи определили победителей и призеров в каждой возрастной категории. Золотые медали завоевали Анна Надольская, Андрей Глебов, Мария Юрченко, Алексей Байталов, Карина Поважнюк, Радомир Черноусов, Денис Семенец, Дарья Зотова, Яков Леманов, Марина Черноусова, Дмитрий Котенев и Александр Зотов.

Серебряными призерами стали Анна Николова, Ярослав Шпаньков, Ника Осипенко, Тимофей Афанасенков, Диана Медведюк, Надежда Шанаурина, Александр Яблочников, Наталья Львова, Андрей Емельянов и Андрей Гуров. Бронзовые награды взяли Анастасия Бутько, Алексей Юрченко, Ярослава Стебнева, Степан Тимофеев, Кира Рыкунова, Татьяна Филипенко, Максим Петров, Нина Казимирова, Вячеслав Аксютенко и Виталий Резников.