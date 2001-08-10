Сахалинские силачи разыграли медали в традиционном мас-рестлинге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Аниве завершились региональные соревнования по мас-рестлингу, где более сорока спортсменов оспаривали звание сильнейших. В островной столице национального вида спорта участники провели серию напряженных поединков, определивших состав призеров.

Турнир прошел в спортивном комплексе «Авангард». Спортсмены со всего региона состязались в перетягивании палки, демонстрируя силу и технику. Победителями в своих весовых и возрастных категориях стали четырнадцать атлетов, в числе которых Дарья Назарова, Антон Шеверёв, Игорь Колодин, Артём Тонков и другие силачи.

Еще тринадцать участников завоевали серебряные награды, а такое же количество спортсменов поднялось на третью ступень пьедестала. Как сообщает ТИА «Острова» в пресс-службе областного министерства спорта, соревнования прошли в рамках регионального чемпионата и первенства, выполняя задачи по популяризации национальных видов спорта и выявлению сильнейших атлетов для участия в соревнованиях всероссийского уровня.