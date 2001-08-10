В Южно-Сахалинске завершился турнир по миниволей для ветеранов спорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершились городские соревнования по миниволей среди старшего поколения. В турнире, который прошел 16 декабря, за победу боролись одиннадцать команд, разделенных на две категории.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, в категории "женщины 220+ лет" (суммируется возраст четырех игроков на площадке), победу праздновала команда "Чайка". "Южанки" заняли второе место, а бронзовые награды получили "Косатки".

В смешанной категории "микс 220+ лет" (суммируется возраст четырех игроков на площадке) сильнейшей стала команда "Сахалин". Второе место завоевали "Шахтёры", а третье - "Сокол". Все призовые команды показали высокий уровень спортивной подготовки и волю к победе.