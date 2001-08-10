Сахалинские боксеры завоевали два золота на всероссийском турнире в Хабаровске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Воспитанники сахалинской спортивной школы "Кристалл" триумфально выступили на крупных всероссийских соревнованиях по боксу. Два островных спортсмена поднялись на высшую ступень пьедестала на турнире "Кубок мэра города Хабаровска".
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта, соревнования завершились 16 декабря. В них приняли участие 186 сильнейших юношей и юниоров из 25 регионов России. В напряженной борьбе сахалинские боксеры сумели завоевать две золотые награды.
В весовой категории до 54 килограммов среди юношей победителем турнира стал Амир Гиёсов. Еще одну победу для островной команды одержал Таймураз Тавгазов, который оказался сильнейшим в супертяжелом весе (свыше 92 кг) в соревнованиях среди юниоров. Оба чемпиона являются воспитанниками спортивной школы "Кристалл" из Сахалинской области.
