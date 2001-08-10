Более 800 человек зарегистрировались на XXVII Международный сахалинский лыжный марафон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается подготовка к Международному сахалинскому марафону, который состоится уже в двадцать седьмой раз и посвящен памяти И.П. Фархутдинова, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- В этом году марафон пройдет 21 и 22 февраля. Это связано с тем, что уже с 24 февраля стартует чемпионат России по лыжным гонкам. План подготовки не меняется. Как только погодные условия нам позволят накатать полноценную 30-ти километровую дистанцию, мы обязательно приступим к этому. На сегодняшний день мы проложили трассу до перевала. Да, этого снежного покрова недостаточно, но мы уже создали так называемую «подушку», которая в дальнейшем нам поможет сделать саму трассу. Нас радует, что уже стоят минусовые температуры, и мы можем подготовить трассы на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» для того, чтобы профессионалы и любители лыжных гонок могли готовиться на наших трассах, - отметил директор марафона Михаил Шамсутдинов.

На данный момент на официальном сайте продолжается регистрация. Всего подано 860 заявок от спортсменов из 47 субъектов страны. Спортсмены подали заявки из таких городов как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Вологда, Пермь, Владивосток, Мильково и другие. Самому возрастному лыжнику – 76 лет.

- С каждым днем слотов на марафон становится всё меньше. Уже сейчас можно сказать, что участников будет больше, чем в прошлом году. Международный сахалинский марафон – это уже бренд региона. Люди приезжают именно на это мероприятие, специально готовятся, берут отпуск. Это очень приятно. Благодаря этому мы продвигаем Сахалинскую область именно как туристически важный регион России. В следующем году, в преддверии чемпионата России в марафоне примут участие некоторые члены сборной команды России, - рассказал заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Регистрация на XXVII Международный сахалинский марафон продлится до 14 февраля. Старт марафона традиционно состоится в поселке Лесное Корсаковского городского округа. Место финиша – лыжная база на территории школы зимних видов спорта в самом центре города.

Организаторами марафона выступают правительство Сахалинской области, министерство спорта Сахалинской области, Центр спортивной подготовки Сахалинской области, спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта и ассоциация Russialoppet. По вопросам регистрации обращайтесь по телефону 8 (4242) 73-45-74 с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 (МСК+8) либо на электронную почту sakhmarafon65@mail.ru. На сайте марафона уже опубликован проект положения.