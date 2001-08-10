Олимпийская чемпионка Анна Чичерова провела мастер-класс для сахалинских легкоатлетов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Олимпийская чемпионка Анна Чичерова впервые посетила Сахалин, чтобы встретиться с подрастающим поколением островных спортсменов. В новом легкоатлетическом манеже заслуженный мастер спорта России провела мастер-класс по прыжкам в высоту для более чем 50 юных атлетов.

Анна Чичерова поздравила ребят с открытием современной спортивной площадки, пожелав, чтобы манеж стал для них родным домом, где рождаются новые рекорды. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта, чемпионка выразила счастье от возможности поделиться своим опытом, отметив, что именно с юных лет начинается путь к большой мечте.

В ходе интерактивной встречи спортсменка рассказала сахалинцам историю своего становления, объяснив, что выбор дисциплины предопределила спортивная семья: её мать играла в баскетбол, а отец был прыгуном в высоту. Анна Чичерова показала ребятам документальный фильм о своих главных победах и вдохновляющую анимационную картину "На моей высоте", созданную вместе с единомышленниками. В завершение визита олимпийская чемпионка также познакомилась с условиями нового центра водных видов спорта "Волна".