Сахалинские парашютисты получили шесть наград чемпионата и первенства России

Сахалинцы заработали шесть медалей чемпионата и первенства России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта в Москве, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

По итогам чемпионата в вертикальных двойках победителями в классе Inter стали Анна Левшина и Константин Форманов. В классе А у Валерия Сенчука и Максима Седовича бронза. В классе Open золото взяли Елизавета Корнейчук и Вероника Тягушева.

По результатам первенства в вертикальных двойках, классе Inter лидерами стали Софья Третьякова и Юлия Демешина. Тимофей Макаров и Кирилл Маев – бронзовые призёры. В классе А Анастасия Пешкова и Милана Ануфриева заняли первое место, а Артём Маев и Константин Круглов – третье.

