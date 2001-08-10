Сахалинские киокушины взяли 8 медалей чемпионата и первенства ДФО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены завоевали восемь наград на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по киокушин. В командной копилке островитян оказались золотая, серебряная и семь бронзовых медалей.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, соревнования прошли в Хабаровске. Более 300 каратистов из шести регионов Дальнего Востока в течение двух дней боролись за победу в дисциплинах «кумите» и «ката».

Победительницей турнира стала сахалинка Регина Банникова. Серебряную медаль завоевал Иван Сичевский. Бронзовыми призерами чемпионата стали Владислав Нам, Александр Тен, Микаэль Мин, Анастасия Попова, Макар Махутов и Полина Башинская.

В январе 2026 года островные киокушины продолжат выступления на межрегиональном турнире в Благовещенске, который посвятят памяти А.Н. Командирова.