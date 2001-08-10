Более 100 спортсменов выступили на чемпионате Сахалинской области по брейкингу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершились чемпионат и первенство области по брейкингу. Более ста спортсменов из трех городов региона боролись за звание сильнейших в десяти возрастных группах.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного министерства спорта, участники из Южно-Сахалинска, Долинска и Корсакова соревновались в различных возрастных категориях. Президент сахалинской федерации брейкинга Константин Кан отметил, что это танцевальное направление переживает новый подъем популярности как в России, так и во всем мире.
Победителями в своих категориях стали Анатолий Викуленко, Пелагея Сухорукова, Ярослав Кузнецов, Екатерина Кайгородова, Глеб Киян, Карина Низамова, Ярослав Кармадонов и Софья Мингинович. Одним из призеров соревнований стал южно-сахалинец Роман Кабанко, выступающий под псевдонимом Кабанoff. Он занял третье место в категории "юноши 13-15 лет".
Роман Кабанко поделился, что занимается брейком уже шесть лет, а среди его последних наград - медали региональных соревнований "Южный брейк" и "Skittles Battle". Спортсмен отметил, что для успешного выступления важно грамотно распределять силы, чередуя активные элементы с моментами для отдыха.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:15 Сегодня Суд назначил обязательные работы сахалинцу за долг по алиментам
09:34 Сегодня Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело об избиении ребенка-инвалида на Сахалине
09:09 Сегодня Более тысячи нарушений ПДД зафиксировали комплексы видеофиксации на Сахалине за сутки
08:59 Сегодня ВТБ: с начала года кратно выросла доля пострадавших от мошенников подростков
15:40 4 Декабря Многомиллионную контрабанду морских ежей пресекли в Приморье
15:28 5 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
09:22 5 Декабря На севере Сахалина закрыли дорогу
11:01 5 Декабря Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
Выбор редакции
- 15:06 Сегодня Более 100 спортсменов выступили на чемпионате Сахалинской области по брейкингу
- 10:41 Сегодня Сахалин отметит 70-летие Николая Лабазова творческим вечером
- 13:34 Вчера Более 3500 сахалинцев избавились от пени за вывоз мусора за неделю
- 10:28 Вчера Лекция о пароходе "Ванцетти" открыла сахалинцам героические страницы освоения Арктики
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?