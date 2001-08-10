Тихоокеанское
За уклонение от уплаты алиментов осуждена жительница Смирныховского района
Более 100 спортсменов выступили на чемпионате Сахалинской области по брейкингу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершились чемпионат и первенство области по брейкингу. Более ста спортсменов из трех городов региона боролись за звание сильнейших в десяти возрастных группах.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного министерства спорта, участники из Южно-Сахалинска, Долинска и Корсакова соревновались в различных возрастных категориях. Президент сахалинской федерации брейкинга Константин Кан отметил, что это танцевальное направление переживает новый подъем популярности как в России, так и во всем мире.

Победителями в своих категориях стали Анатолий Викуленко, Пелагея Сухорукова, Ярослав Кузнецов, Екатерина Кайгородова, Глеб Киян, Карина Низамова, Ярослав Кармадонов и Софья Мингинович. Одним из призеров соревнований стал южно-сахалинец Роман Кабанко, выступающий под псевдонимом Кабанoff. Он занял третье место в категории "юноши 13-15 лет".

Роман Кабанко поделился, что занимается брейком уже шесть лет, а среди его последних наград - медали региональных соревнований "Южный брейк" и "Skittles Battle". Спортсмен отметил, что для успешного выступления важно грамотно распределять силы, чередуя активные элементы с моментами для отдыха.

