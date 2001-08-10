На Сахалине впервые в истории пройдет чемпионат России по лыжным гонкам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В феврале - марте 2026 года Южно-Сахалинск впервые в истории примет чемпионат России по лыжным гонкам, на который съедутся все сильнейшие спортсмены страны. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила уверенность, что островной регион проведет соревнования на высшем уровне, отметив полное вовлечение местных властей и отлаженную работу оргкомитета.
Чемпионат пройдет с 24 февраля по 9 марта 2026 года на трассах лыжно-биатлонного комплекса «Ариада». Спортсмены будут соревноваться в семи дисциплинах, включая спринт, скиатлон, эстафеты и масс-старт на 50 километров. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта, подготовка инфраструктуры уже началась: при минусовых температурах специалисты активно накатывают лыжню, применяя современные технологии.
Директор спортивной школы олимпийского резерва Михаил Шамсутдинов, который в эти дни находится на этапе Кубка России в Тюмени, подтвердил постоянное взаимодействие с федерацией. Он уточнил, что организаторы детально советуются с главным судьей соревнований Валерием Махтом по технической подготовке трасс. Вяльбе со своей стороны отметила отличную коммуникацию с сахалинскими коллегами, которые прорабатывают каждую мелочь, и поддержку губернатора области.
Для освещения события на Сахалин прибудет главный спортивный телеканал страны, который будет работать совместно с местной телекомпанией «ОТВ-Сахалин». Спортсмены начнут прибывать на остров за неделю до стартов для акклиматизации. Оргкомитет также прорабатывает возможность участия звезд лыжного спорта в традиционном Сахалинском лыжном марафоне, который запланирован на 21-22 февраля.
