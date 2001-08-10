В Корсакове провели масштабный турнир по миниволей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове состоялся масштабный юбилейный турнир по миниволей, посвященный пятилетию федерации этого вида спорта на Сахалине. В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из разных городов островного региона.

Турнир прошел 8 декабря. На спортивную площадку вышли 30 команд, которые представляли Южно-Сахалинск, Холмск, Невельск, Смирных, Горнозаводск и Корсаков.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного министерства спорта, участников состязаний приветствовали заместитель министра спорта Светлана Ходюш, вице-мэр Корсаковского округа Григорий Голодников и представитель спонсора Сергей Волошенко.

Соревнования проходили в четырех категориях. Победителями стали: среди женщин (до 200 лет роста) - "Невельчанки", среди женщин (200+ см) - южно-сахалинские "Косатки", в миксте (до 200 см) - корсаковский "Центр урагана", в миксте (старше 200 см) - команда "Поронайск". Лучших игроков в каждой категории определили отдельно.

Все призеры получили дипломы и медали, а лучшим игрокам вручили призы.