В Корсакове провели масштабный турнир по миниволей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Корсакове состоялся масштабный юбилейный турнир по миниволей, посвященный пятилетию федерации этого вида спорта на Сахалине. В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из разных городов островного региона.
Турнир прошел 8 декабря. На спортивную площадку вышли 30 команд, которые представляли Южно-Сахалинск, Холмск, Невельск, Смирных, Горнозаводск и Корсаков.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного министерства спорта, участников состязаний приветствовали заместитель министра спорта Светлана Ходюш, вице-мэр Корсаковского округа Григорий Голодников и представитель спонсора Сергей Волошенко.
Соревнования проходили в четырех категориях. Победителями стали: среди женщин (до 200 лет роста) - "Невельчанки", среди женщин (200+ см) - южно-сахалинские "Косатки", в миксте (до 200 см) - корсаковский "Центр урагана", в миксте (старше 200 см) - команда "Поронайск". Лучших игроков в каждой категории определили отдельно.
Все призеры получили дипломы и медали, а лучшим игрокам вручили призы.
