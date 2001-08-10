Сахалинские атлеты привезли 8 наград с мировой серии гонок Spartan Race в Таиланде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сборная Сахалинской области успешно выступила на престижных международных соревнованиях по гонкам с препятствиями Pattaya Spartan Trifecta Weekend & Hurricane Heat 12 HR. Spartan Race, в городе Паттайя (Таиланд). В копилке сборной - пять золотых, одна серебряная и две бронзовые награды.
Программа включала несколько испытаний: забеги на 5, 10 и 21 километр с многочисленными препятствиями, а также 12-часовой командный экзамен на выносливость «Hurricane Heat».
По итогам соревнований сахалинская команда завоевала восемь медалей. Сергей Пыляев стал победителем на дистанции 10 км и бронзовым призёром на 21 км в элитной категории. Ксения Нижегородова взяла два золота на дистанциях 10 и 21 км в своей возрастной группе (35–39 лет). В этой же категории Михаил Аникиев получил высшую награду на 21 км и бронзу на 10 км. Юлия Сафронова вошла в тройку призёров на 10 км (категория 40–44 года), а Александр Квак стал серебряным призёром на 21 км (категория 45–50 лет).
Достойные результаты показали и другие члены команды: Рашидхан Рашидханов, Александр Решетов и Денис И успешно справились со всеми предложенными дистанциями.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:04 Сегодня ВТБ в 2025 году завершит более 440 проектов по обновлению офисов
11:01 Сегодня Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
09:22 Сегодня На севере Сахалина закрыли дорогу
09:13 Сегодня Более тысячи нарушений зафиксировали камеры видеофиксации на Сахалине за сутки
11:00 28 Ноября Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
13:51 28 Ноября В Южно-Сахалинске частично перекрывают перекресток Дзержинского и Поповича
09:06 28 Ноября Более трех тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки
11:03 28 Ноября На Сахалине ограничили движения на автодороге Корсаков – Подорожное
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
10:56 7 Ноября История спасённого коршуна из заповедника «Курильского» и его новый дом
17:43 7 Ноября В Южно-Сахалинске готовы новые комплексные площадки для спорта и отдыха
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
Выбор редакции
- 19:09 Сегодня Сахалинские атлеты привезли 8 наград с мировой серии гонок Spartan Race в Таиланде
- 11:01 Сегодня Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
- 14:03 Вчера На площади Ленина в Южно-Сахалинске устанавливают световые фигуры белых медведей
- 10:20 3 Декабря Сахалинское отделение СФР предоставляет более десяти мер поддержки людям с инвалидностью
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?