19:09, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские атлеты привезли 8 наград с мировой серии гонок Spartan Race в Таиланде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сборная Сахалинской области успешно выступила на престижных международных соревнованиях по гонкам с препятствиями Pattaya Spartan Trifecta Weekend & Hurricane Heat 12 HR. Spartan Race, в городе Паттайя (Таиланд). В копилке сборной - пять золотых, одна серебряная и две бронзовые награды.

Программа включала несколько испытаний: забеги на 5, 10 и 21 километр с многочисленными препятствиями, а также 12-часовой командный экзамен на выносливость «Hurricane Heat».

По итогам соревнований сахалинская команда завоевала восемь медалей. Сергей Пыляев стал победителем на дистанции 10 км и бронзовым призёром на 21 км в элитной категории. Ксения Нижегородова взяла два золота на дистанциях 10 и 21 км в своей возрастной группе (35–39 лет). В этой же категории Михаил Аникиев получил высшую награду на 21 км и бронзу на 10 км. Юлия Сафронова вошла в тройку призёров на 10 км (категория 40–44 года), а Александр Квак стал серебряным призёром на 21 км (категория 45–50 лет).

Достойные результаты показали и другие члены команды: Рашидхан Рашидханов, Александр Решетов и Денис И успешно справились со всеми предложенными дистанциями.

