Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат и первенство Сахалинской области по брейкингу соберут сильнейших танцоров региона 7 декабря в Центре народной культуры «Радуга» в Ново-Александровске. Соревнования обедают стать главным танцевальным событием, где на одной площадке выступят как взрослые спортсмены, так и юные участники от семи лет.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, мероприятие начнется в 11:00. Организаторы ожидают зрителей, которые ценят зрелищные и динамичные состязания.

Особый статус чемпионату придает состав судейской коллегии. Оценивать выступления сахалинских брейкеров будет легенда мирового масштаба — многократный чемпион мира Дмитрий Колокольников. Его присутствие подчеркивает высокий уровень предстоящих соревнований.

Таким образом, событие объединит на одной сцене опытных танцоров и начинающих спортсменов, а профессиональная оценка от признанной звезды этого направления добавит турниру значимости.