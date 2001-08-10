Сахалинские бойцы завоевали десять медалей на чемпионате ДФО по муайтай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сборная Сахалинской области завоевала десять наград на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по муайтай. Восемь островных спортсменов поднялись на пьедестал почёта, пополнив общекомандную копилку тремя золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

Соревнования проходили во Владивостоке. Высший результат показали Марк Энто из клуба "Патриот", а также Глеб Соловьёв и Егор Малахов, представляющие клуб "Скала". Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта, золотой медалист Марк Энто одержал на турнире три победы подряд.

Серебряные награды завоевали Данил Черных (ФБС "Дальнее", ПТК СахГУ), Ролан Абдылдаев (СК "Триумф", ПТК СахГУ), Олег Цубарев (СК "Патриот") и Раул Гусенли (СК "Хас"). Бронзовыми призёрами стали Руслан Тимаев (СК "Патриот"), Ростислав Прусаков (СК "Скала") и Матвей Шпачук (СК "Патриот"). Специалисты отметили выступление студента Сахалинского государственного университета Данила Черных, который в полуфинале оказал серьёзное сопротивление бойцу мирового уровня и был близок к победе.