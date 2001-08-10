В Южно-Сахалинске наградили победителей и призеров X Спартакиады трудовых коллективов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В юбилейной спартакиаде в этом году приняли участие представители 24 трудовых коллективов областного центра.

Участники состязались в восьми видах спорта: бадминтон, плавание, мини-футбол, пулевая стрельба из пневматической винтовки, настольный теннис, легкоатлетическая эстафета, дартс, а также показали свою физическую подготовку, выполнив несколько упражнений из комплекса ГТО. Всего в соревнованиях приняли участие более 650 южносахалинцев.

По итогам состязаний бронзовым призером спартакиады стала команда ООО «Айэфсиэм групп». По сумме восьми зачетов она набрала 312 очков. Серебро юбилейных соревнований завоевала команда ООО «Росводоканал-Сахалин», набрав 316 очков.

Победителем Х Спартакиады трудовых коллективов городского округа «Город Южно-Сахалинск» стала команда ООО «Сахалинская энергия». Её участники стали лучшими в плавании, бадминтоне, вошли в тройку лидеров в легкоатлетической эстафете и ГТО, набрав по сумме восьми зачетов 324 очка. Команде вручили переходящий кубок, кубок победителя и приветственный адрес.

В десятку сильнейших вошли команды ПАО «Сахалинэнерго» и Регионального общественного объединения «Союз пенсионеров России», разделив четвертое место. На пятом месте - ООО «Газпроектинжиниринг Сахалин», шестое разделили команды «Локомотив» Сахалинского территориального управления ДВЖД - филиала ОАО «РЖД» и АО «Сахалинская коммунальная компания», на седьмом месте - команда Департамента городского хозяйства администрации областного центра, на восьмом - Сахалинского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск», девятое место - у Отделения банка России по Сахалинской области. Замкнула ТОП-10 команда Сахалинского поисково-спасательного отряда им. Полякова МЧС России.

Директор департамента по физической культуре и спорту администрации Южно - Сахалинска Алексей Боженко вручив награды, пожелал призерам и победителям быть всегда уверенными в победе, ставить перед собой цели и достигать их с упорством, проявлять силу духа и мастерство и конечно же быть в форме и всегда здоровыми.

Отметим, что развитие спорта, совершенствование спортивной инфраструктуры — одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска и мэра города Сергея Надсадина.