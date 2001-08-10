Тихоокеанское
В Южно-Сахалинске частично перекрывают перекресток Дзержинского и Поповича
15:58, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские фигуристы завоевали 14 медалей на финале Кубка области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские фигуристы одержали убедительную победу на домашнем финале Кубка области, завоевав 14 медалей разного достоинства. В соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов из шести регионов России, которые продемонстрировали свое мастерство на льду учебно-тренировочного центра "Восток".

Восемь золотых наград островному региону принесли Никита Дубровин, Всеволод Живаев, Максим Ключников, Юрий Брындин, Михаил Маслов, Матвей Сендзюк, Серафима Парахина и Алена Пяткина. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, серебро завоевали Милана Шишкова, Ксения Плотникова и Виктория Плотникова. Бронзовыми призерами стали Стефания Кнор, Диана Норышева и Вероника И.

Соревнования собрали юных спортсменов из Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской, Московской и Сахалинской областей. Фигуристы в возрасте от 6 до 17 лет выступили в короткой и произвольной программах, соревнуясь в различных разрядах.

