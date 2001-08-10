Южно-Сахалинск примет всероссийский теннисный турнир
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Спортивный комплекс "Гидрострой" в Южно-Сахалинске с 29 ноября по 6 декабря примет всероссийские соревнования по теннису "Кубок Гидростроя". На награды турнира будут претендовать более 140 молодых спортсменов в возрасте до 17 лет из 23 городов России.
В составе островной команды выступят перспективные теннисисты. Яков Мазин, золотой призер первенств России и Московской области в категории до 15 лет, будет бороться за победу. К нему присоединится Василиса Кочкадаева - победительница первенства Хабаровского края среди спортсменов до 17 лет.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, турнир начнется с жеребьевки 28 ноября в 16:30. Отборочные matches в одиночном разряде стартуют 29 и 30 ноября, начало игр в 10:00. Основная сетка в одиночном и парном разряде откроется 1 декабря. Для всех желающих вход на соревнования будет свободным.
