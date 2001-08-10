Сахалинские борцы завоевали 15 медалей на Кубке губернатора Приморского края
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские борцы вольного стиля установили рекорд по количеству завоеванных наград на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе на Кубок губернатора Приморского края во Владивостоке. Команда региона привезла 15 медалей разного достоинства, включая пять золотых наград, что стало лучшим результатом за всю историю участия островных спортсменов в этих престижных состязаниях.
Воспитанники сахалинских спортивных школ показали выдающийся результат, завоевав пять чемпионских титулов. Золотые медали получили Нусуп Мекенов в весовой категории до 30 кг, Максим Каверин (38 кг), Сунатулло Одилов (41 кг), Нурулло Луфтуллоев (75 кг) и Дмитрий Шевченко (100 кг).
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, серебряными призерами турнира стали Абай Касимбеков (38 кг), Арсен Асанов (46 кг) и Александр Дзех (58 кг). Бронзовые награды завоевали семь сахалинских спортсменов: Иброгим Иброгимов (32 кг), Элзар Кокотаев (35 кг), Абдулла Сурхов (35 кг), Абдулазиз Хамитов (42 кг), Иван Серафимов (38 кг), Константин Пак (54 кг) и Станислав Политико (68 кг).
Подготовку спортсменов-рекордсменов осуществляла команда профессиональных тренеров в составе Насима Ганиева, Артура Бизикова, Александра Шеварева, Евгения Савинова, Григория Гокова и Александра Ваулина. Общий медальный зачет сахалинской команды составил 5 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград.
