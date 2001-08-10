Сахалинские теннисисты завоевали семь наград на межрегиональных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске успешно завершились масштабные межрегиональные соревнования по настольному теннису "Будущее Россия", собравшие более сотни перспективных спортсменов из шести регионов страны и Донецкой Народной Республики. Сахалинская команда показала выдающийся результат, завоевав семь медалей разного достоинства, а один из островных спортсменов одержал победу сразу в двух возрастных категориях.

Турнир проходил в учебно-тренировочном центре "Восток", где свои силы испытывали теннисисты до 12 и до 16 лет. В младшей возрастной группе абсолютными победителями стали южносахалинцы Анна Медлярская и Александр Мельников. Вторые и третьи места на пьедестале разделили спортсмены из Южно-Сахалинска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Сахалинской области. В категории до 16 лет золотые медали завоевали Евгения Сауцкая из Владивостока и вновь Александр Мельников из Южно-Сахалинска, что сделало его двукратным победителем соревнований.

Александр Мельников поделился секретом своего успеха после соревнований. Он рассказал, что сознательно принял решение выступить в двух возрастных категориях для получения максимальной соревновательной практики. "Сегодня много, кто заставил меня понервничать. Но я держался стойко и тактично, обойдя всех соперников. Для успеха однозначно необходима концентрация. Прикладывайте больше стараний на тренировках, каждый день повышая свой уровень знаний и навыков", - отметил спортсмен.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта региона, мероприятие организовали в рамках реализации трехлетней стратегии развития спорта, которую разработали по инициативе губернатора. В соответствии с поручением главы региона, Сахалинская область в 2025 году планирует принять около полусотни спортивных мероприятий всероссийского и международного уровней.