Сахалинские мотогонщики подвели итоги сезона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Федерация мотоциклетного спорта Сахалинской области подвела итоги сезона-2025, организовав торжественную церемонию награждения в Доме культуры села Дальнее. В течение года островные мотогонщики провели шесть этапов соревнований, в которых участвовали 120 спортсменов.
В состязаниях по мотокроссу отличились гонщики разных возрастов из Южно-Сахалинска, Долинска, Корсакова и других муниципалитетов. Помимо спортсменов, награды получили тренеры и судьи, которые внесли значительный вклад в развитие этого вида спорта на островах.
В дисциплине "эндуро" определились сильнейшие в трех классах. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, в классе "Золото" победил Богдан Янковский, вторым стал Станислав Ильинский, а третье место занял Николай Куренный. В категории "Серебро" первым финишировал Владимир Федосеев, следом за ним - Семён Тесленко, а бронзу завоевал Евгений Колмыков. В классе "Бронза" лучший результат показал Павел Богша, серебро взял Сергей Сухович, а Николай Рада замкнул тройку призеров.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:39 Сегодня Сахалинцы могут сдать опасные отходы в более чем 90 специализированных пунктов
09:23 Сегодня Средний и малый бизнес Сахалина увеличил депозиты в ВТБ более чем на 70%
09:34 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 14 пьяных и лишенных прав водителей
09:02 Сегодня Жителей Сахалинской области пригласили на онлайн-программу к 80-летию начала Нюрнбергского процесса
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
13:57 14 Ноября Свыше 100 тысяч Пушкинских карт выпустили дальневосточники в ВТБ
11:40 14 Ноября Молодые жительницы Сахалина стали жертвами мошенников
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 09:02 Сегодня Жителей Сахалинской области пригласили на онлайн-программу к 80-летию начала Нюрнбергского процесса
- 17:51 Вчера Улица Калинина в Аниве превратилась в арт-пространство
- 17:27 Вчера Школьники посетили «Урок чистой воды» от «РВК-Сахалин»
- 16:28 Вчера В СахОУНБ студенты написали правовой диктант
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?