Сахалинские мотогонщики подвели итоги сезона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Федерация мотоциклетного спорта Сахалинской области подвела итоги сезона-2025, организовав торжественную церемонию награждения в Доме культуры села Дальнее. В течение года островные мотогонщики провели шесть этапов соревнований, в которых участвовали 120 спортсменов.

В состязаниях по мотокроссу отличились гонщики разных возрастов из Южно-Сахалинска, Долинска, Корсакова и других муниципалитетов. Помимо спортсменов, награды получили тренеры и судьи, которые внесли значительный вклад в развитие этого вида спорта на островах.

В дисциплине "эндуро" определились сильнейшие в трех классах. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, в классе "Золото" победил Богдан Янковский, вторым стал Станислав Ильинский, а третье место занял Николай Куренный. В категории "Серебро" первым финишировал Владимир Федосеев, следом за ним - Семён Тесленко, а бронзу завоевал Евгений Колмыков. В классе "Бронза" лучший результат показал Павел Богша, серебро взял Сергей Сухович, а Николай Рада замкнул тройку призеров.