На Сахалине определили победителей областных соревнований по киокусинкай
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершились чемпионат и первенство области по киокусинкай, определившие сильнейших бойцов региона. Соревнования собрали около двухсот спортсменов, которые продемонстрировали зрелищные поединки и высокий уровень подготовки.
На татами встретились действующие победители и призёры международных, всероссийских и дальневосточных турниров. Этот турнир стал для островной сборной ключевым этапом подготовки к международным состязаниям имени Шихана Пукаса, которые пройдут в конце ноября в Хабаровске.
По итогам соревнований федерация киокусинкай отметила лучших участников. Звание "Лучший боец" среди мужчин завоевал Илья Камбулов, а среди женщин - Диана Черенда. Дмитрий Сарайкин и Ева Черноусова получили награды за "Лучшую технику", а специальные призы "Воля к победе" вручили Майе Лукъянец и Владиславу Филатову. Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, руководитель островной федерации киокусинкай Никита Шимко высоко оценил организацию мероприятия. Он отметил дисциплину участников, качественную работу судей и активную поддержку зрителей, подчеркнув, что такие турниры укрепляют позиции региона на спортивной карте страны.
