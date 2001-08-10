На Сахалине определили победителей областных соревнований по киокусинкай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершились чемпионат и первенство области по киокусинкай, определившие сильнейших бойцов региона. Соревнования собрали около двухсот спортсменов, которые продемонстрировали зрелищные поединки и высокий уровень подготовки.

На татами встретились действующие победители и призёры международных, всероссийских и дальневосточных турниров. Этот турнир стал для островной сборной ключевым этапом подготовки к международным состязаниям имени Шихана Пукаса, которые пройдут в конце ноября в Хабаровске.

По итогам соревнований федерация киокусинкай отметила лучших участников. Звание "Лучший боец" среди мужчин завоевал Илья Камбулов, а среди женщин - Диана Черенда. Дмитрий Сарайкин и Ева Черноусова получили награды за "Лучшую технику", а специальные призы "Воля к победе" вручили Майе Лукъянец и Владиславу Филатову. Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, руководитель островной федерации киокусинкай Никита Шимко высоко оценил организацию мероприятия. Он отметил дисциплину участников, качественную работу судей и активную поддержку зрителей, подчеркнув, что такие турниры укрепляют позиции региона на спортивной карте страны.