Бронзовые медали завоевали сахалинские киокушины

Бронзовые медали завоевали сахалинские киокушины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международный турнир «Кубок Балтики Киокушин Профи» по дисциплинам ката и кумите прошел в городе Светлый Калининградской области.

В состязаниях приняли участие более 150 юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин из Красноярского края, Сахалинской, Калининградской, Амурской и Московской областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Беларусь.

Сахалинскую область представляли три спортсмена. По итогам поединков двое из них - Макар Островской и Богдан Богданов- завоевали бронзовые медали.

