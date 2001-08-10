В Южно-Сахалинске прошло первенство по армейскому рукопашному бою
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первенство по армейскому рукопашному бою, посвященное памяти майора СОБР Сахалинской таможни (в отставке), детского дворового тренера по хоккею, погибшему при исполнении воинского долга на СВО Валентина Метлякова, состоялось в Южно-Сахалинске. В состязании приняли участие 92 спортсмена из 3 военно-спортивных клубов сахалинской федерации рукопашного боя - «Буесть», «Ратник» и «Викинг».
По итогу командных соревнований среди ребят 5-11 лет первое место у ВСК «Буесть», второе место у ВСК «Ратник», а третье - ВСК «Викинг». Среди участников 12-17 лет лучшей командой была признана ВСК «Ратник», серебро завоевала ВСК «Буесть», а почетное третье место у ВСК «Викинг».
- С Валентином мы познакомились при поступлении на службу в СОБР Сахалинской таможни. За годы службы принимали вместе участие во многих спецоперациях, занимались армейским рукопашным боем. 16 ноября мы провели мероприятие в честь него, в том клубе, которому он дал название, создал флаг, нашивки, атрибутику. Это военно-спортивный клуб «Буесть», что со старославянского обозначает Вера, Отвага, Храбрость и Честь, - отметил президент сахалинской федерации армейского рукопашного боя Евгений Пряхин.
Валентин Метляков также был тренером дворовой хоккейной команды «Чирки», организатором детских соревнований, популяризировал спорт и патриотизм среди юношей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
17:55 11 Ноября Персональная выставка из бисера Натальи Лобкиной открылась в СахОУНБ
11:40 14 Ноября Молодые жительницы Сахалина стали жертвами мошенников
14:21 13 Ноября СахОУНБ проведет цикл лекций «Молодёжная неделя цифровых технологий»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 17:42 Вчера Городской конкурс интеллектуалов среди школьников прошёл в Южно-Сахалинске
- 17:10 Вчера В Южно-Сахалинске прошло первенство по армейскому рукопашному бою
- 16:34 Вчера Эстафета ВФСК ГТО среди дошкольников стартовала в Сахалинской области
- 16:02 Вчера ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?