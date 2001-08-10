В Южно-Сахалинске прошло первенство по армейскому рукопашному бою

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство по армейскому рукопашному бою, посвященное памяти майора СОБР Сахалинской таможни (в отставке), детского дворового тренера по хоккею, погибшему при исполнении воинского долга на СВО Валентина Метлякова, состоялось в Южно-Сахалинске. В состязании приняли участие 92 спортсмена из 3 военно-спортивных клубов сахалинской федерации рукопашного боя - «Буесть», «Ратник» и «Викинг».

По итогу командных соревнований среди ребят 5-11 лет первое место у ВСК «Буесть», второе место у ВСК «Ратник», а третье - ВСК «Викинг». Среди участников 12-17 лет лучшей командой была признана ВСК «Ратник», серебро завоевала ВСК «Буесть», а почетное третье место у ВСК «Викинг».

- С Валентином мы познакомились при поступлении на службу в СОБР Сахалинской таможни. За годы службы принимали вместе участие во многих спецоперациях, занимались армейским рукопашным боем. 16 ноября мы провели мероприятие в честь него, в том клубе, которому он дал название, создал флаг, нашивки, атрибутику. Это военно-спортивный клуб «Буесть», что со старославянского обозначает Вера, Отвага, Храбрость и Честь, - отметил президент сахалинской федерации армейского рукопашного боя Евгений Пряхин.

Валентин Метляков также был тренером дворовой хоккейной команды «Чирки», организатором детских соревнований, популяризировал спорт и патриотизм среди юношей.