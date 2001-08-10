Эстафета ВФСК ГТО среди дошкольников стартовала в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эстафета юных чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ВФСК ГТО) среди воспитанников дошкольных учреждений Южно-Сахалинска стартовала в областном центре.

Соревнования проходят в стенах легкоатлетического манежа. Их участниками стали 186 юных сахалинцев в возрасте 6-7 лет в составе 31 команды.

- Ребята начали готовиться ещё летом. Понемногу внедряла нужные упражнения на физкультуре, а также организовывала дополнительные занятия, где уже отрабатывали полный комплекс предстоящей эстафеты, - рассказала инструктор по физической культуре детского сада № 15 «Берёзка» Татьяна Конюхова.

Участников ожидает дистанция, включающая прыжок с места с толчком двумя ногами, сгибание-разгибание рук в упоре лёжа, челночный бег и метание мяча в цель.

- Решила поучаствовать, чтобы наша команда победила все другие садики. Мы начали готовиться к стартам ещё осенью. Было выполнять упражнения сложно, легче всего дались прыжки, - поделилась эмоциями воспитанница № 10 «Росинка» Даша Карпова.

Соревнования продолжатся 18, 19 и 21 ноября. Начало в 10:30.

- По итогам стартов будут отобраны четыре сильнейшие команды. Им предстоит защищать честь своих учреждений и Южно-Сахалинска на областном этапе состязаний, который пройдёт в апреле 2026 года, - отметил руководитель регионального центра тестирования ГТО Виктор Пальшин.

Мероприятие организовано в рамках реализации государственной программы «Спорт России».