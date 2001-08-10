Всероссийские соревнования «Крылья Сахалина» завершились в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийские соревнования «Крылья Сахалина 2025», а также чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа, региональном чемпионате по парашютному спорту (аэротрубные дисциплины) завершились в Южно-Сахалинске. В состязаниях приняли участие 68 спортсменов из 7 регионов России.
Парашютисты выступили в трех дисциплинах «Аэротруба - акробатика вертикальная - двойки», «Аэротруба - акробатика групповая - двойки» и «Аэротруба - фристайл».
По итогам напряженной борьбы за места в первенстве Сахалинской области (9–12 лет) лучшими в своих дисциплинах стали Арина Берлова и Дарья Васильева (Сахалинская область), Дмитрий 3убалевич и Максим Симуткин (Сахалинская область), Полина Макарова (Хабаровский край). В региональном чемпионате (12+ лет) медали высшей пробы взяли сахалинцы Анастасия Пешкова, Софья Третьякова и Юлия Демешина, Роберт Ахметшин и Роман Антонов, Анна Левшина и Константин Форманов. В первенстве ДФО (12–18 лет) золото завоевали островитяне Анастасия Пешкова, Софья Третьякова и Юлия Демешина. Чемпионат ДФО (12+ лет) завершился победой Елизаветы Корнейчук и Вероники Тягушевой, Константина Форманова и Ивана Бурого (Сахалинская область).
Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта, разработанной по инициативе губернатора. Так, по поручению главы региона, Сахалинская область в 2025 году примет около полусотни мероприятий всероссийского и международного уровней.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
17:55 11 Ноября Персональная выставка из бисера Натальи Лобкиной открылась в СахОУНБ
11:40 14 Ноября Молодые жительницы Сахалина стали жертвами мошенников
14:21 13 Ноября СахОУНБ проведет цикл лекций «Молодёжная неделя цифровых технологий»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 17:42 Вчера Городской конкурс интеллектуалов среди школьников прошёл в Южно-Сахалинске
- 17:10 Вчера В Южно-Сахалинске прошло первенство по армейскому рукопашному бою
- 16:34 Вчера Эстафета ВФСК ГТО среди дошкольников стартовала в Сахалинской области
- 16:02 Вчера ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?