Всероссийские соревнования «Крылья Сахалина» завершились в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские соревнования «Крылья Сахалина 2025», а также чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа, региональном чемпионате по парашютному спорту (аэротрубные дисциплины) завершились в Южно-Сахалинске. В состязаниях приняли участие 68 спортсменов из 7 регионов России.

Парашютисты выступили в трех дисциплинах «Аэротруба - акробатика вертикальная - двойки», «Аэротруба - акробатика групповая - двойки» и «Аэротруба - фристайл».

По итогам напряженной борьбы за места в первенстве Сахалинской области (9–12 лет) лучшими в своих дисциплинах стали Арина Берлова и Дарья Васильева (Сахалинская область), Дмитрий 3убалевич и Максим Симуткин (Сахалинская область), Полина Макарова (Хабаровский край). В региональном чемпионате (12+ лет) медали высшей пробы взяли сахалинцы Анастасия Пешкова, Софья Третьякова и Юлия Демешина, Роберт Ахметшин и Роман Антонов, Анна Левшина и Константин Форманов. В первенстве ДФО (12–18 лет) золото завоевали островитяне Анастасия Пешкова, Софья Третьякова и Юлия Демешина. Чемпионат ДФО (12+ лет) завершился победой Елизаветы Корнейчук и Вероники Тягушевой, Константина Форманова и Ивана Бурого (Сахалинская область).

Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта, разработанной по инициативе губернатора. Так, по поручению главы региона, Сахалинская область в 2025 году примет около полусотни мероприятий всероссийского и международного уровней.