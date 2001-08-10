Мероприятия в рамках Всероссийского дня самбо стартовали в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Физкультурное мероприятие, приуроченное к Всероссийскому дню самбо, стартовало в Южно-Сахалинске. Мероприятие организовано в рамках государственной программы «Спорт России».

Участниками соревнований стали более 360 спортсменов, представляющих Камчатский, Приморский и Хабаровский края, а также Амурскую и Сахалинскую области.

На церемонии открытия гостей приветствовали чемпион Европы и мира по самбо, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России Михаил Мартынов и министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов.

- Такое большое количество участников говорит о том, что самбо сегодня по-настоящему популярно и продолжает активно развиваться. Для Сахалинской области самбо имеет особое значение – его прародитель, великий мастер и новатор Василий Сергеевич Ощепков – наш земляк. Поэтому это огромная честь и ответственность для региона, и мы гордимся тем, что именно сахалинец стоял у истоков отечественной школы самбо. Желаю всем участникам ярких побед, честной борьбы и удачи. Всех с праздником! – напутствовал Артём Подшивалов.

В первый день состязаний звание сильнейших оспаривали мальчики и девочки 2015-2016 годов рождения (9-10 лет).

Одна из участниц – Мария Кромбет из Артёма. Девушка выступает в весовой категории «до 34 кг».

- В самбо я второй год. Моя старшая сестра тоже занималась этим видом спорта, поэтому решила попробовать и я. Сам вид спорта интересный. Многие девочки занимаются танцами и не могут за себя постоять, а самбо в этом плане очень помогает защищаться, - рассказала Мария. – На Сахалине я впервые. Пока провела одну встречу, соперница была достойной, поединок прошёл хорошо, я оказалась сильней.

Соревнования продолжатся завтра и послезавтра. 15 ноября за награды сразятся юноши и девушки 2013-2014 годов рождения. 16 числа состоятся поединки между спортсменами 2011-2013 годов рождения. Ежедневно начало в 10:00. Финальные поединки стартуют также каждый день в 17:00.