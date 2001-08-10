Тихоокеанское
С 2026 единая выписка из ЕГРН заменит свидетельство о постановке на налоговый учёт
17:48, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине выявили сильнейших в соревнованиях CrossFit Standup Versus

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске впервые прошёл турнир в формате «1 на 1» CrossFit Standup Versus.

В напряжённой борьбе сошлись 54 атлета: 32 мужчины и 22 женщины, представляющие команды CrossFit Standap, CrossFit Phoenix, CrossFit Wodmax, CrossFit Atom, а также сборную Сахалинской области по ГТО и другие спортивные направления – от пауэрлифтинга до лёгкой атлетики.

По итогам состязаний победителями стали Денис Ким и Ольга Колесникова. Серебряные награды завоевали Иван Бокарев и Надежда Щитова. Тройки лидеров замкнули Глеб Мустафаев и Александра Понизович.

