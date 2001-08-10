Сахалинцы стали призёром чемпионата Азии по гонкам с препятствиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские спортсмены стали обладателями пяти медалей соревнований APAC Championship мировой серии Spartan Race – одной из самых известных в мире серии забегов с препятствиями.
Состязания проходили на Филиппинах в течении двух дней с участием сильнейших атлетов со всего мира. Участники испытывали свои силы на одной из четырёх дистанций – «Sprint 5K» (5 км с 20 препятствиями), «Super 10K» (10 км с 25 препятствиями), «Beast 21K» (21 км с 30 препятствиями) и «Ultra 50К» (50 км с препятствиями).
По итогам стартов сахалинец Виктор Усов взял серебро на 10 и 21-километровых дистанциях, а Александр Решетов стал третьим на дистанции 21 км в возрастной группе «35-39 лет».
Островитянка Ксения Нижегородова стала обладателем двух наград высшей пробы на трассах 10 и 21 км в категории «35-39 лет».
