Межрегиональные соревнования по настольному теннису «Будущее России» пройдут в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Межрегиональные соревнования по настольному теннису «Будущее России» пройдут в Южно-Сахалинске с 18 по 19 ноября. Турнир соберет более 100 сильнейших спортсменов в возрасте до 12 и до 16 лет из Сахалинской, Самарской, Магаданской областей, Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Донецкой Народной Республики.
Первыми в островной регион для участия в состязаниях прибыла делегация из Донецкой Народной Республики, в том числе из побратима Сахалина — города Шахтерска, в составе 10 человек.
- Мы проделали путь в 12 тысяч километров, чтобы попасть на такой радушный и солнечный остров! Прошло 1,5 года с визита сахалинских теннисистов в Донецкую Народную Республику, наша дружба с каждым днем становится крепче! На Сахалине молодые теннисисты будем выступать в первый раз. Настрой на игру боевой - мы приехали побеждать! - отметил президент федерации настольного тенниса ДНР и тренер команды Сергей Терещенко.
Сегодня команда с президентом сахалинской федерации настольного тенниса Людмилой Бондарь посетили визитную карточку острова - спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Завтра команда приступит к тренировкам.
Соревнования пройдут в Учебно-тренировочного центра «Восток».
Церемония открытия турнира состоится 18 ноября в 10:00. 19 ноября в 15:00 пройдут финальные игры. Поболеть за участников приглашаются все желающие. Вход свободный.
