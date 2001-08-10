Тихоокеанское
На чемпионате ДФО по джиу-джитсу сахалинцы завоевали медали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островитяне взяли 5 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали на чемпионате и первенстве Дальневосточного Федерального округа по джиу-джитсу во Владивостоке. Сахалинскую область представляли 5 спортсменов.

В состязании приняло участие более 200 спортсменов из 6 регионов Дальнего Востока.  По итогу напряженной борьбы Магомед Алиханов одержал победу дважды - в весе +94 кг (полный контакт), а также в дисциплине «Бои». Глеб Дмитриев принес три медали всех достоинств в весе 69 кг в боях (полный контакт), в боях и в борьбе соответственно. Степан Лысенко стал лидером в боях в весе 50 кг (16-17 лет), а также третьим в борьбе. Роман Бочаров стал обладателем серебряной медали в боях в весе 38 кг (12-13 лет). Егор Беляков стал первым в боях в весе 38 кг (12-13 лет), а также третьим в борьбе. Степан Лысенко получил специальный приз за лучшую технику в дисциплине «Бои».

 

