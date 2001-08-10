«Сахалинские Акулы» в упорном матче уступили финалисту МХЛ
«Армейцы» завершали дальневосточный выезд в Южно-Сахалинске. Местные «Акулы» занимали седьмую строчку «Серебряного» дивизиона Западной конференции, петербуржцы замыкали топ-3 «Золота».
В обоюдоостром стартовом отрезке сильнее оказались гости: Марк Сливченко открыл счёт прицельным кистевым броском на отметке 02:03, а уже к восьмой минуте «армейцы» удвоили своё преимущество. Максим Ильичёв перехватил шайбу в средней зоне, отправил Артём Билинчука в атаку «2 в 1», нападающий убежал по левому флангу и отдал прострельную диагональ, которую замкнул на дальней штанге Иван Кузьмин. В равном втором периоде «Акулы» отыграли одну шайбу – они в холостую провели большинство «5 на 3», зато на экваторе встречи «распечатали» Матвея Карбаинова в равных составах. Точным броском отличился Иван Козлов. В заключительной трети противостояния «СКА-1946» полностью забрал игру под свой контроль: подопечные Германа Титова перебросами сахалинцев 23-5 и укрепили преимущество до 3:1 благодаря реализованному Александром Филипповым большинству.
Следующим соперником «Сахалинских Акул» станет петербургское «Динамо», матч пройдёт 8 ноября. Начало матча в 17:00
