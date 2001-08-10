Чемпионат по савату собрал бойцов из Амурской и Сахалинской областей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по савату (французскому боксу) прошёл в Южно-Сахалинске.
Звание сильнейших в дисциплинах «ассо» и «комба», а также в показательных выступлениях среди самых юных участников оспаривали спортсмены, представляющие Амурскую и Сахалинскую области.
- Островной регион принимает эти соревнования уже третий год подряд. Это связано с тем, что наша федерация была первой на Дальнем Востоке, ставшей развивать сават, - поделился подробностями президент федерации савата Сахалинской области Александр Ермоленко. – По итогам состязаний сильнейшие отправятся на чемпионат и первенство России в Санкт-Петербург. Соревнования в дисциплине «комба» пройдут в марте, а в «ассо» - в апреле 2026 года.
В первый день соревнований прошли отборочные и полуфинальные поединки. Во второй день состоялись финалы.
Один из победителей турнира – 10-летний Ярослав Катасонов из Южно-Сахалинска.
- Поединки прошли хорошо, в финале я бился со своим соперником по тренировкам. В целом смог реализовать всё запланированное, доволен собой, - рассказал Ярослав. – В боевых искусствах я уже 7 лет. Изначально отдала мама, чтобы мне было куда потратить всю энергию. Как оказалось, этого мало, энергии до сих пор слишком много. Но в любом случае, биться мне очень нравится – как тренировки, так и сам соревновательный процесс.
Также победителями в своих возрастных и весовых категориях стали Дарина Чеканова, Арсений Сергеев, Денис Рязанцев, Янислав Погодин, Кирилл Патрин, Таисия Стрикун, Кира Соловьёва, Глеб Юречко, Кирилл Стрикун, Егор Умрихин, Александр Пак, Родион Руссу, Сергей Леонов, Алексей Погибельский, Ростислав Прусаков, Богдан Ямакава, Кристина Важенкова, Елизавета Умрихина, Тимофей Дудко, Степан Решетов, Даниил Астапенко и Тимофей Исаев.
