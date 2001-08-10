II Дальневосточный фестиваль восточных видов единоборств состоялся на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие прошло в стенах Центра единоборств и собрало более 250 спортсменов из Хабаровского, Камчатского, Приморского краёв и Сахалинской области.
В программу фестиваля вошли три дисциплины: тхэквондо (ВТФ), каратэ и ссирым — традиционная корейская борьба.
С приветственными словами к участникам и зрителям обратились заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Васильевна Ходюш и президент региональной общественной организации «Сахалинские корейцы» Пак Сун Ок, подчеркнувшие важность проведения подобных мероприятий для популяризации спорта и культурного обмена между регионами.
По итогам выступлений в каратэ победителями стали Варвара Томина, Фёдор Прилепский, Руслана Акимова, Алексей Бирюков, Кира Мышева, Всеволод Масло, Иван Никонов, Артём Горбатюк, Арина Авакян, Игорь Бирюков, Андрей Сайто, Арсений Рязанов, Наталья Ражева, Кирилл Рим, Мирон Гуляев.
В тхэквондо (ВТФ) золотые награды завоевали Роман Качур, Денис Гон, Даниэль Чыйбылов, Георгий Матвеенко, Денис Мун, Аида Ефимова, Александр Ри, Павел Тюгин, Татьяна Воропай, Артём Ким, Алина Цой, Юлия Ким, Алексей Мамонтов, Кирилл Ваганов, Малика Качан, Дмитрий Пушкарёв, Роман Захаров, Даниил Серебрюхов, Иван Радыгин, Милана Тимофеева, Екатерина Бычкова, Цветана Петрова, Виктория Эм, Софья Вродливец, Вера Шмакова.
Лидерами соревнований по ссирым стали Нусуб Мекенов, Суннатулло Одилов, Алексей Хиль, Ярослав Желонкин, Владимир Приходько, Александр Конекава, Карина Кожевникова и Кирилл Чун.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня II Дальневосточный фестиваль восточных видов единоборств состоялся на Сахалине
09:40 Сегодня «Сахалинские Акулы» собрали более 180 тысяч в поддержку семей участников СВО
10:30 Сегодня Набережная реки Корсаковка обзаведется комнатой матери и ребенка
12:09 Сегодня Студенты СахГУ узнали всё о пенсии от специалистов СФР
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:53 31 Октября В Долинске ликвидировали пожар хозяйственной постройки
15:49 31 Октября На Сахалине и Курилах в 2025 году проведено более 10 тысяч ярмарок
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
11:21 7 Октября Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной обеспечит более 30 тыс. южно-сахалинских абонентов качественным теплоснабжением
Выбор редакции
- 14:02 Сегодня Вынесен приговор по делу о хищение электроэнергии на 30 миллионов рублей
- 13:18 Сегодня Вклад адмирала Макарова в освоение Севера обсудят в Сахалинской библиотеке
- 12:09 Сегодня Студенты СахГУ узнали всё о пенсии от специалистов СФР
- 10:30 Сегодня Набережная реки Корсаковка обзаведется комнатой матери и ребенка
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?