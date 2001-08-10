Тихоокеанское
09:00, | Новости спорта Сахалина и Курил

II Дальневосточный фестиваль восточных видов единоборств состоялся на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие прошло в стенах Центра единоборств и собрало более 250 спортсменов из Хабаровского, Камчатского, Приморского краёв и Сахалинской области.

В программу фестиваля вошли три дисциплины: тхэквондо (ВТФ), каратэ и ссирым — традиционная корейская борьба.

С приветственными словами к участникам и зрителям обратились заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Васильевна Ходюш и президент региональной общественной организации «Сахалинские корейцы» Пак Сун Ок, подчеркнувшие важность проведения подобных мероприятий для популяризации спорта и культурного обмена между регионами.

По итогам выступлений в каратэ победителями стали Варвара Томина, Фёдор Прилепский, Руслана Акимова, Алексей Бирюков, Кира Мышева, Всеволод Масло, Иван Никонов, Артём Горбатюк, Арина Авакян, Игорь Бирюков, Андрей Сайто, Арсений Рязанов, Наталья Ражева, Кирилл Рим, Мирон Гуляев.

В тхэквондо (ВТФ) золотые награды завоевали Роман Качур, Денис Гон, Даниэль Чыйбылов, Георгий Матвеенко, Денис Мун, Аида Ефимова, Александр Ри, Павел Тюгин, Татьяна Воропай, Артём Ким, Алина Цой, Юлия Ким, Алексей Мамонтов, Кирилл Ваганов, Малика Качан, Дмитрий Пушкарёв, Роман Захаров, Даниил Серебрюхов, Иван Радыгин, Милана Тимофеева, Екатерина Бычкова, Цветана Петрова, Виктория Эм, Софья Вродливец, Вера Шмакова.

Лидерами соревнований по ссирым стали Нусуб Мекенов, Суннатулло Одилов, Алексей Хиль, Ярослав Желонкин, Владимир Приходько, Александр Конекава, Карина Кожевникова и Кирилл Чун.

