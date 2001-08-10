В Южно-Сахалинске состоялся «Ночной забег»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске состоялся «Ночной забег» на самый мощный трамплин Дальнего Востока и Сибири – К-70.
Мероприятие собрало более 150 участников в возрасте от 14 лет и старше из Сахалинской и Амурской областей, Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга.
- Сегодня мы в третий раз открываем по-настоящему уникальное событие. Это не просто соревнование и не просто забег под звёздным небом. Это испытание духа, силы воли и любви к движению, которое объединяет всех любителей здорового образа жизни. Пусть сегодняшний забег вдохновит всех нас на новые достижения, а каждый шаг вверх по склону станет шагом к новым вершинам! – напутствовала заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш.
Для юношей и девушек подготовили дистанцию 200 метров, для мужчин и женщин 18 лет и старше – 300 метров, включающую, помимо горы приземления, гору разгона.
Одной из участниц забега стала южносахалинка Светлана Кузьмина.
- Занимаюсь лёгкой атлетикой, поэтому не могла пропустить закрытие летнего сезона, тем более таким интересным стартом. Самое тяжёлое на дистанции – ступеньки, сам подъём быстро прошла, но ступеньки просто выматывают, – поделилась эмоциями Светлана. – Для меня это уже второй «Ночной забег». Тяжелей далось преодолеть в этом году – немного приболела, но даже в таком состоянии здоровья не смогла не поучаствовать.
По итогам стартов среди женщин в личном зачёте победу одержала Мария Анферова, показав результат 03:15,3 секунды. На второй ступени пьедестала расположилась Марина Черноусова (03:41,2). Тройку лидеров замкнула Мария Мельникова (03:51,8).
Среди мужчин самым быстрым стал Лев Выходов (02:49,7). Вторым финишировал Евгений Валиев (02:51,1).
- Всё прошло хорошо. Бежать, конечно, было тяжело. Участвовал с самом первом «Ночном забеге». Тогда одержал победу. Наверное, был лучше подготовлен. Само мероприятие очень интересное и зрелищное. Надеюсь, в будущем будет собирать ещё больше участников, - рассказал Евгений Валиев.
Третье место занял Дмитрий Котенев (02:51,1).
В микст-эстафете золото ушло команде «Эдельвейс». Серебро у «Адреналина». Бронза досталась команде «Elen и ребята».
Мероприятие состоялось в рамках государственной программы «Спорт России».
