Сахалинцы и приморцы обменялись моментами и голами

Южно-Сахалинск второй день подряд принимал «Дальневосточное дерби МХЛ». Хозяева занимали седьмую строчку «Серебра» Западной конференции, их дальневосточный соперник возглавлял дивизион. Встреча команд накануне завершилась победой приморцев 3:0.

Обоюдоострый стартовый отрезок прошёл без заброшенных шайб – команды обменялись моментами и ушли на перерыв с прежними нулями на табло. На последних секундах «Тайфун» имел реальную возможность открыть счёт, однако шайба в следствие плотного кистевого броска угодила в перекладину. Несмотря на два удаления, во втором периоде гости завладели инициативой, практически вдвое (15-8) перебросали «Акул» и забили на 24-й минуте: Андрей Флоровский вчистую выиграл точку в зоне соперника, Артём Китченкооставил шайбу для Романа Строчкина,и форвард «Тайфуна» резким броском поразил ворота Егора Бая. Приморцы делали ставку на индивидуальные проходы, проходя среднюю зону сольными забегами, в то время как сахалинцы старались больше действовать через пас. Заключительная треть противостояния вышла самой результативной. На отметке 42:34 лучший снайпер «Тайфуна» Иван Фомин удвоил преимущество команды, затем на 58-й минуте Аскар Мустаев забил «гол престижа», сорвав Глебу Пешкову третий «сухарь» в сезоне, но интрига в счёте пропала уже спустя пару смен – приморский форвард Андрей Флоровский обокрал соперника на синей линии, убежал к пустым воротам и зажёг на табло итоговые 1:3.

Следующим соперником «Сахалинских Акул» станет «СКА-1946»: сахалинцы примут у себя «армейцев» 5 ноября в 19:00