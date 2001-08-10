Сахалинцы и приморцы обменялись моментами и голами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск второй день подряд принимал «Дальневосточное дерби МХЛ». Хозяева занимали седьмую строчку «Серебра» Западной конференции, их дальневосточный соперник возглавлял дивизион. Встреча команд накануне завершилась победой приморцев 3:0.
Обоюдоострый стартовый отрезок прошёл без заброшенных шайб – команды обменялись моментами и ушли на перерыв с прежними нулями на табло. На последних секундах «Тайфун» имел реальную возможность открыть счёт, однако шайба в следствие плотного кистевого броска угодила в перекладину. Несмотря на два удаления, во втором периоде гости завладели инициативой, практически вдвое (15-8) перебросали «Акул» и забили на 24-й минуте: Андрей Флоровский вчистую выиграл точку в зоне соперника, Артём Китченкооставил шайбу для Романа Строчкина,и форвард «Тайфуна» резким броском поразил ворота Егора Бая. Приморцы делали ставку на индивидуальные проходы, проходя среднюю зону сольными забегами, в то время как сахалинцы старались больше действовать через пас. Заключительная треть противостояния вышла самой результативной. На отметке 42:34 лучший снайпер «Тайфуна» Иван Фомин удвоил преимущество команды, затем на 58-й минуте Аскар Мустаев забил «гол престижа», сорвав Глебу Пешкову третий «сухарь» в сезоне, но интрига в счёте пропала уже спустя пару смен – приморский форвард Андрей Флоровский обокрал соперника на синей линии, убежал к пустым воротам и зажёг на табло итоговые 1:3.
Следующим соперником «Сахалинских Акул» станет «СКА-1946»: сахалинцы примут у себя «армейцев» 5 ноября в 19:00
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Изменения в графике автобусов с 1 по 4 ноября в Южно-Сахалинске
10:15 Сегодня Синегорская свалка - первый рекультивированный объект в Сахалинской области
11:26 Сегодня Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
09:35 Сегодня Южно-Сахалинцев приглашают провести выходные с «Сахалинскими Акулами»
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
13:15 28 Октября Первый импортный чай с 2022 года прибыл на Сахалин после фитосанитарного контроля
10:20 27 Октября Чемпионат ДФО по чир спорту «Сердце мира» стартовал в Южно-Сахалинске
13:49 29 Октября ДТП с участием грузовика и легковой машины унесло жизнь водителя
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
Выбор редакции
- 13:13 Сегодня Пройти опрос по теме: дороги, транспорт и сфера ЖКХ предлагают южносахалинцам
- 10:54 Сегодня Сахалинцы и приморцы обменялись моментами и голами
- 10:15 Сегодня Синегорская свалка - первый рекультивированный объект в Сахалинской области
- 09:35 Сегодня Южно-Сахалинцев приглашают провести выходные с «Сахалинскими Акулами»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?