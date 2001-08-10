Южно-Сахалинцев приглашают провести выходные с «Сахалинскими Акулами»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Предстоящие выходные хоккеисты «Сахалинских Акул» проведут в компании своих болельщиков!
В субботу, 1 ноября в ледовом комплексе "Арена Сити" состоится Гала-Матч, в котором "Сахалинские Акулы" сыграют со Сборной Сахалинской области.
В составе Сборной Сахалинской области сыграют игроки женской хоккейной команды «Сахалин».
В рамках Гала-Матча вас ждет обширная программа.
Мы приглашаем всех любителей хоккея и преданных болельщиков «Сахалинских Акул» на нашу арену. Начало матча в 18:30.
В воскресенье, 2 ноября в ледовом комплексе «Арена Сити» пройдёт благотворительное массовое катание вместе с игроками команды «Сахалинские Акулы».
Наши хоккеисты проведут мастер-класс по катанию для всех желающих, научат метко бросать по воротам, а также устроят для вас интересные конкурсы, будут раздавать автографы и делать совместные фото.
Гостей ждут три сеанса катания по 45 минут. Начало сеансов – в 14:30, 15:30 и 16:30. Стоимость билета 250 рублей. Прокат – 400 рублей в магазине «Тафгай».
Все собранные средства направят на нужды сахалинцев, несущих службу в зоне специальной военной операции, и их семей.
Бери коньки и приходи кататься вместе с любимыми игроками!
