Южно-Сахалинцев приглашают провести выходные с «Сахалинскими Акулами»

Предстоящие выходные хоккеисты «Сахалинских Акул» проведут в компании своих болельщиков!

В субботу, 1 ноября в ледовом комплексе "Арена Сити" состоится Гала-Матч, в котором "Сахалинские Акулы" сыграют со Сборной Сахалинской области.

В составе Сборной Сахалинской области сыграют игроки женской хоккейной команды «Сахалин».

В рамках Гала-Матча вас ждет обширная программа.

Мы приглашаем всех любителей хоккея и преданных болельщиков «Сахалинских Акул» на нашу арену. Начало матча в 18:30.

В воскресенье, 2 ноября в ледовом комплексе «Арена Сити» пройдёт благотворительное массовое катание вместе с игроками команды «Сахалинские Акулы».

Наши хоккеисты проведут мастер-класс по катанию для всех желающих, научат метко бросать по воротам, а также устроят для вас интересные конкурсы, будут раздавать автографы и делать совместные фото.

Гостей ждут три сеанса катания по 45 минут. Начало сеансов – в 14:30, 15:30 и 16:30. Стоимость билета 250 рублей. Прокат – 400 рублей в магазине «Тафгай».

Все собранные средства направят на нужды сахалинцев, несущих службу в зоне специальной военной операции, и их семей.

Бери коньки и приходи кататься вместе с любимыми игроками!