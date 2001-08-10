Чемпионат по муай-тай пройдёт в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат и первенство региона по муай‑тай состоятся 3 и 4 ноября в Южно‑Сахалинске. В соревнованиях примут участие спортсмены из разных районов области. Островных любителей единоборств ждут два дня незабываемых эмоций и напряжённой борьбы за звание сильнейших.

Участие в состязаниях подтвердили свыше 120 бойцов из Южно‑Сахалинска, Охи, Холмска, Смирных и других городов. Ключевыми целями турнира являются определение лучших представителей этого вида единоборств и комплектование сборной команды области.

Соревнования пройдут в нескольких возрастных категориях: мужчины и женщины (17-40 лет), юниоры и юниорки (16-17 лет), юноши и девушки (12-15 лет), а также мальчики и девочки (10-11 лет) в рамках Фестиваля муай‑тай. Для каждой возрастной группы установлены соответствующие весовые категории.

Схватки предварительного этапа стартуют 3 ноября в 11:00 в спортивной школе «Кристалл». Финалы пройдут 4 ноября в Центре единоборств (проспект Мира, 70). Программа заключительного дня будет включать утреннюю серию боёв - с 11:00, церемонию открытия - в 13:00, после чего финальные поединки продолжатся с 13:30.

Вход свободный.

Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация на платформе http://zasport65.ru. После регистрации поступит QR-код, который нужно будет предъявить на входе.