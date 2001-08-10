«Сахалинские Акулы» открывают домашнюю серию с «Тайфуном»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Сахалинские Акулы» открывают домашнюю серию Дальневосточным дерби с «Тайфуном».

30 и 31 октября «Сахалинские Акулы» на домашнем льду в рамках OLIMPBET Чемпионата МХЛ принимают приморский «Тайфун».

«Сахалинские Акулы» – располагаются на 7 строчке в турнирной таблице «Серебряного» дивизиона Западной конференции. У островной команды 12 очков после 17-ти игр. «Тайфун» на 2 месте «Серебряного» дивизиона, имея на своем счету 21 балл. Разница заброшенных шайб 38 - 49 в пользу соперника.

«Тайфун» имеет в своем активе пятиматчевую победную серию. Началась она во второй встрече с «Крыльями Советов» (4:3 Б), затем дома дважды были обыграны «Амурские Тигры» (4:1 и 3:2), а на восточном выезде обыграли «Красноярских Рысей» (4:1) и «Снежных Барсов» (4:3)

«Сахалинские Акулы» дважды выиграли в Красногорске у «Красной Машины - Юниор» - (5:3 и 5:4 Б), а затем уступили в Ярославле местному «Локо-76» - (0:4) и «Тюменскому Легиону» (1:3).

В рамках OLIMPBET Чемпионата Молодежной хоккейной лиги команды встречались 24 раза, в которых 19 матчей выиграли сахалинцы. Разница шайб 86 - 55