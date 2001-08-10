Сахалин собрал 477 чир-спортсменов Дальнего Востока на чемпионате и первенстве в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по чир спорту прошли в Южно-Сахалинске.

Состязания состоялись в стенах Центра единоборств и собрали 477 спортсменов в составе 23 клубов из Республики Бурятия, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.

Участники в течение двух дней оспаривали звание сильнейших в чир-джазе, чир-хип-хопе и чир-фристайле в группах и двойках.

- Все регионы Дальнего Востока, где представлен наш вид спорта, прилетели на Сахалин. Это говорит о том, что островной регион по достоинству оценивают на межрегиональной арене и как представителей чир спорта, и как организаторов масштабных мероприятий, - отметила президент сахалинской федерации чир спорта Кристина Лях.

По итогам первенства ДФО в категории «чир-фристайл-группа» среди девочек 8-11 лет победу одержала команда межрегионального центра развития танцевальных видов спорта «Движение» из Уссурийска.

- Своим выступлением очень довольны, к подготовке подошли очень серьёзно. Отрабатывали номер почти два месяца. В групповых выступлениях самое сложное – это групповые маховые элементы и пируэты. Нужно раскрываться и выполнять всё синхронно с прямыми ногами, - поделились подробностями девочки из «Движения». – Самую серьёзную конкуренцию на соревнованиях всегда составляют сахалинские девчонки из «Грейса». На острове очень сильная школа чир спорта.

По результатам первенства Дальнего Востока в копилку Сахалинской области островитянки принесли 10 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медалей в разных возрастных категориях и дисциплинах.

На чемпионате ДФО у сахалинских спортсменок награды всех достоинств в чир-хип-хоп-двойках, а также золото и серебро в чир-джаз-двойках.

Мероприятие организовано в рамках государственной программы «Спорт России».