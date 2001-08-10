Сахалин собрал 477 чир-спортсменов Дальнего Востока на чемпионате и первенстве в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по чир спорту прошли в Южно-Сахалинске.
Состязания состоялись в стенах Центра единоборств и собрали 477 спортсменов в составе 23 клубов из Республики Бурятия, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.
Участники в течение двух дней оспаривали звание сильнейших в чир-джазе, чир-хип-хопе и чир-фристайле в группах и двойках.
- Все регионы Дальнего Востока, где представлен наш вид спорта, прилетели на Сахалин. Это говорит о том, что островной регион по достоинству оценивают на межрегиональной арене и как представителей чир спорта, и как организаторов масштабных мероприятий, - отметила президент сахалинской федерации чир спорта Кристина Лях.
По итогам первенства ДФО в категории «чир-фристайл-группа» среди девочек 8-11 лет победу одержала команда межрегионального центра развития танцевальных видов спорта «Движение» из Уссурийска.
- Своим выступлением очень довольны, к подготовке подошли очень серьёзно. Отрабатывали номер почти два месяца. В групповых выступлениях самое сложное – это групповые маховые элементы и пируэты. Нужно раскрываться и выполнять всё синхронно с прямыми ногами, - поделились подробностями девочки из «Движения». – Самую серьёзную конкуренцию на соревнованиях всегда составляют сахалинские девчонки из «Грейса». На острове очень сильная школа чир спорта.
По результатам первенства Дальнего Востока в копилку Сахалинской области островитянки принесли 10 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медалей в разных возрастных категориях и дисциплинах.
На чемпионате ДФО у сахалинских спортсменок награды всех достоинств в чир-хип-хоп-двойках, а также золото и серебро в чир-джаз-двойках.
Мероприятие организовано в рамках государственной программы «Спорт России».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
13:15 Сегодня Первый импортный чай с 2022 года прибыл на Сахалин после фитосанитарного контроля
09:42 Сегодня Экскурсия «Самая восточная железная дорога» собрала любителей истории
08:59 Сегодня Группа из 20 морских свиней замечена в акватории полуострова Весловский
11:47 Сегодня Мошенники обманули двух сахалинок под видом выгодных инвестиций
10:17 23 Октября ТОС «Тихий океан» и гранты на благоустройство: как Дума помогает жителям Южно-Сахалинска
10:15 22 Октября Традиционный костюм и дымковская игрушка: студенты Сахалина изучают русскую культуру
17:17 23 Октября Лучшие водители скорой Южно-Сахалинска соревнуются в мастерстве
16:58 24 Октября Специалисты минЖКХ проинспектировали ремонт дворов в селе Горное на Курилах
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
Выбор редакции
- 17:09 Сегодня Музей Чехова приглашает на выставку «Корабли моей мечты» Натальи Кирюхиной
- 16:02 Сегодня Лекция «Современная археология» в СахОУНБ собрала студентов и любителей истории на острове
- 15:21 Сегодня Сахалин собрал 477 чир-спортсменов Дальнего Востока на чемпионате и первенстве в Южно-Сахалинске
- 14:40 Сегодня Более 30 картин украсят интерьер центра социального обслуживания населения «Долголетие»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?