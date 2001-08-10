Турнир по эстетической гимнастике открылся в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на базе Учебно-тренировочного центра «Восток» прошел открытый турнир по эстетической гимнастике, приуроченный к Всероссийскому дню гимнастики.

В соревнованиях приняли участие более 150 юных спортсменок из команд Сахалинской области, для которых этот турнир стал первым стартом в новом сезоне 2025-2026 годов.

- Этот турнир – важный этап в подготовке наших спортсменок. Мы целенаправленно проводим его в начале сезона, чтобы девочки могли оценить свою готовность, посмотреть на других и зарядиться соревновательным духом. Несмотря на то, что это первые старты, мы увидели очень уверенные и слаженные выступления во всех возрастных категориях. Поздравляю всех участниц, тренеров и родителей с этим прекрасным праздником и желаю нам всем честной борьбы и новых высот в течение всего сезона, — напутствовала председатель сахалинской федерации эстетической гимнастики Яна Лавинова.

Соревновательный день был разделен на два этапа – предварительные выступления и судьи увидели финальные программы. Каждая команда продемонстрировала свое мастерство в выступлениях, сочетающих хореографию, грацию и слаженную командную работу.

По итогам соревнований среди девочек 6-8 лет победу место заняла команда «Мириада-Венера». Второй стала «Созвездие-Лира». Тройку лидеров замкнула «Магнолия».

Среди девочек 8-10 лет победу одержал «Кристалл-Оникс». На второй ступени пьедестала расположилась «Аврора». Третье место разделили «Созвездие-Луна» и «Индиго».

Команда «Камелия-Веста» взяла золото среди девочек 10-12 лет. Серебро взяла «Кода», бронзу – «Вдохновение».

В категории «девушки 12-14 лет» золото разделили «Мерцание-Ювента» и «Созвездие-Феникс». Серебряная награда досталась «Рубину». Бронзу взяло «Восхождение».