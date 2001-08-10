Сахалинские гимнасты завоевали две золотые медали на фестивале «Лига гимнастики»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Спортсмены сахалинской спортивной школы «Кристалл» успешно выступили на межрегиональных соревнованиях в рамках Всероссийского фестиваля «Лига гимнастики» и первенства Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. Соревнования проходили в Благовещенске.
В рамках «Лиги гимнастики» сахалинские спортсмены завоевали две золотые медали в командных соревнованиях. В команде по третьему спортивному разряду выступали Алексей Бадыкшанов, Кирилл Острочревый и Егор Осаволюк, по первому юношескому разряду – Арсений Стаценко, Денис Алексютенко, Максим Кузьменко и Владимир Путиленко.
На первенстве Дальневосточного федерального округа сахалинские гимнасты показали высокие результаты в различных категориях. Максим Тихомиров занял первое место по программе первого спортивного разряда, Степан Труфанов завоевал серебряную медаль по программе мастеров спорта. Артур Бажухин и Ян Брынцев показали четвёртый и пятый результаты в своих категориях.
Тренеры сахалинской команды Ольга Сперанская и Евгений Канека были отмечены наградами за подготовку победителей соревнований. Выступление сахалинских гимнастов на дальневосточных соревнованиях подтвердило высокий уровень развития спортивной гимнастики в регионе.
