Тихоокеанское
информационное агентство
23 Октября 2025
Сейчас 19:39
81,65|94,75
Пожарные Поронайска спасли квартиру от полного выгорания
11:28, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские гимнасты завоевали две золотые медали на фестивале «Лига гимнастики»

Сахалинские гимнасты завоевали две золотые медали на фестивале «Лига гимнастики»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортсмены сахалинской спортивной школы «Кристалл» успешно выступили на межрегиональных соревнованиях в рамках Всероссийского фестиваля «Лига гимнастики» и первенства Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. Соревнования проходили в Благовещенске.

В рамках «Лиги гимнастики» сахалинские спортсмены завоевали две золотые медали в командных соревнованиях. В команде по третьему спортивному разряду выступали Алексей Бадыкшанов, Кирилл Острочревый и Егор Осаволюк, по первому юношескому разряду – Арсений Стаценко, Денис Алексютенко, Максим Кузьменко и Владимир Путиленко.

На первенстве Дальневосточного федерального округа сахалинские гимнасты показали высокие результаты в различных категориях. Максим Тихомиров занял первое место по программе первого спортивного разряда, Степан Труфанов завоевал серебряную медаль по программе мастеров спорта. Артур Бажухин и Ян Брынцев показали четвёртый и пятый результаты в своих категориях.

Тренеры сахалинской команды Ольга Сперанская и Евгений Канека были отмечены наградами за подготовку победителей соревнований. Выступление сахалинских гимнастов на дальневосточных соревнованиях подтвердило высокий уровень развития спортивной гимнастики в регионе.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?