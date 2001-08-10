Жителей Южно-Сахалина приглашают на «Ночной забег К-70»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Трамплинный комплекс «Высота» в Южно-Сахалинске 1 ноября примет традиционное спортивное мероприятие - «Ночной забег К-70». Соревнования станут ярким завершением летнего бегового сезона в Сахалинской области.

Участникам забега представится уникальная возможность преодолеть подъем на самый мощный трамплин Дальнего Востока. Спортсмены и любители активного образа жизни смогут не только проверить свои силы в нестандартных условиях, но и увидеть панораму Южно-Сахалинска с высоты птичьего полета.

Организаторы подготовили несколько форматов участия: детские и массовые старты, личный и командный зачеты. Подать заявку на участие можно до 30 октября через официальную регистрационную форму по ссылке: https://clck.ru/3NjHpS.