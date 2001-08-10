Девятый турнир по армейскому рукопашному бою в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск принял девятый всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героя России Виктора Дудкина. Соревнования состоялись в спортивной школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе при участии спортсменов со всего Сахалина.

Мероприятие началось с показа фильма о герое и минуты молчания. С приветственным словом к участникам обратился президент сахалинской федерации армейского рукопашного боя Евгений Пряхин, который подчеркнул, что турнир не только объединяет сильнейших бойцов региона, но и сохраняет память о героях, чья отвага и преданность Родине служат примером для молодого поколения. После парада участников начались финальные поединки.

В младшей возрастной группе 10-13 лет победителями стали Захар Юрченко, Мирослав Журавлев, Иван Алексеев, Кирилл Михлик, Сергей Тупотин, Никита Резанов, Кирилл Патрин, Денис Карасев, Артем Мерошниченко, Тимур Русов, Чэй Джин У, Владислав Щеглов, Армат Ундулганов, Артур Хализов и Роман Тихонов.

Среди юниоров 14-17 лет лучшими стали Родион Руссу, Алексей Бисиев, Леон Корзун, Мухаммадазиз Исакжанов, Али Тургунбаев, Антон Самохвалов, Максим Приходько, Максим Цыплин, Исламбек Кожомкулов и Роман Фадеев.

В старшей возрастной группе победителями турнира стали Эрбол Камилов, Акжигит Салиев, Эрнис Рахманалиев и Алексей Калинин.

В командном зачете среди младших возрастных групп доминировала сахалинская федерация армейского рукопашного боя, завоевавшая первое место. Среди взрослых спортсменов победу одержал спортивный клуб «Алыш» из Южно-Сахалинска.

Турнир завершился церемонией награждения под марш «Прощание славянки». Мероприятие стало значимым событием для спортивного сообщества Сахалина, объединив спортсменов, тренеров, ветеранов силовых структур и жителей города. Проведение турнира способствует патриотическому воспитанию молодежи и сохранению памяти о героях-сахалинцах.

Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта, разработанной по инициативе губернатора. Так, по поручению главы региона, Сахалинская область в 2025 году примет около полусотни турниров всероссийского и международного уровней.