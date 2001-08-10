Тихоокеанское
На Сахалине пройдет чемпионат и первенство ДФО по чир спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по чир спорту «Сердце мира» состоятся 25 и 26 октября в Центре единоборств Южно-Сахалинска.

Мероприятие соберет 505 спортсменов из 23 клубов, представляющих все регионы Дальнего Востока, в которых представлен чир спорт. В соревнованиях примут участие команды из Республики Бурятия, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.

Торжественная церемония открытия состоится 25 октября на 12:00. Вход для зрителей свободный.

