14:53, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
На Сахалине пройдет чемпионат и первенство ДФО по чир спорту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по чир спорту «Сердце мира» состоятся 25 и 26 октября в Центре единоборств Южно-Сахалинска.
Мероприятие соберет 505 спортсменов из 23 клубов, представляющих все регионы Дальнего Востока, в которых представлен чир спорт. В соревнованиях примут участие команды из Республики Бурятия, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.
Торжественная церемония открытия состоится 25 октября на 12:00. Вход для зрителей свободный.
